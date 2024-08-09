Гранат: «Зенит» не сможет провести весь сезон на таком высоком уровне"

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом».

«Динамо» вполне способно добиться положительного результата в предстоящем матче, так как «Зенит» не сможет провести весь сезон на таком высоком уровне. У него точно будут осечки, и я надеюсь, что первая случится в матче с «Динамо», — сказал Гранат «СЭ».

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 17.30 мск.

(Константин Передерий)