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Экс-игрок сборной России дал совет «Спартаку» перед матчем с «Ахматом»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин дал совету «Спартаку» перед матчем 4-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Главное, чтобы «Спартак» не расслабился. «Локомотив» в прошлом туре вышел с хорошим настроем и обыграл «Ахмат» на чужом поле, что сделать тяжело. Если «Спартак» начнет хорошо игру, забьет гол, то он может хорошо провести в целом весь матч, забив много мячей», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 11 августа в Москве.

Источник: «Газета.ru»
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Г
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Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

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Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

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Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

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Локомотив

 3
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Динамо

 2 1 0
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Факел

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