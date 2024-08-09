Экс-игрок сборной России дал совет «Спартаку» перед матчем с «Ахматом»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин дал совету «Спартаку» перед матчем 4-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Главное, чтобы «Спартак» не расслабился. «Локомотив» в прошлом туре вышел с хорошим настроем и обыграл «Ахмат» на чужом поле, что сделать тяжело. Если «Спартак» начнет хорошо игру, забьет гол, то он может хорошо провести в целом весь матч, забив много мячей», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 11 августа в Москве.