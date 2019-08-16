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«Готовимся к дерби». Шюррле — о победе над «Туном» и предстоящей игре с ЦСКА

16 августа 2019, 16:03
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Новичок «Спартака», полузащитник Андре Шюррле опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 28-летний немец поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и рассказал о подготовке к игре 6-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Спартак» — ЦСКА пройдет 19 августа, начало — в 20.00 (мск).

«Следующий раунд. Спасибо за поддержку, готовимся к большому дерби в понедельник», — написал Шюррле.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи




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