Новичок «Спартака», полузащитник Андре Шюррле опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 28-летний немец поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и рассказал о подготовке к игре 6-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Спартак» — ЦСКА пройдет 19 августа, начало — в 20.00 (мск).

«Следующий раунд. Спасибо за поддержку, готовимся к большому дерби в понедельник», — написал Шюррле.