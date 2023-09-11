Гол защитника «Динамо» Скопинцева в ворота «Рубина» признан лучшим в РПЛ в июле и августе

Гол защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче 6-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2) признан лучшим в чемпионате по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира.

Футболист отличился на 74-й минуте игры с казанцами. Скопинцев получил мяч в центре поля, прошел с ним до чужой штрафной, обыграв четверых игроков соперника и пробил в правую от себя девятку.

Помимо Скопинцева, на награду автору лучшего гола июля и августа в РПЛ претендовал его одноклубник Денис Макаров, а также Бенхамин Гарре, Гленн Бейл (оба — «Крылья Советов»), Федор Чалов, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив») и Бернард Бериша («Ахмат»).