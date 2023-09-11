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Сегодня, 11:27

Гол защитника «Динамо» Скопинцева в ворота «Рубина» признан лучшим в РПЛ в июле и августе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Дмитрий Скопинцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гол защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче 6-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2) признан лучшим в чемпионате по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира.

Футболист отличился на 74-й минуте игры с казанцами. Скопинцев получил мяч в центре поля, прошел с ним до чужой штрафной, обыграв четверых игроков соперника и пробил в правую от себя девятку.

Помимо Скопинцева, на награду автору лучшего гола июля и августа в РПЛ претендовал его одноклубник Денис Макаров, а также Бенхамин Гарре, Гленн Бейл (оба — «Крылья Советов»), Федор Чалов, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив») и Бернард Бериша («Ахмат»).

Источник: Официальный сайт РПЛ
Дмитрий Скопинцев
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ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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2
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3
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4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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