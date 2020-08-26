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Гол Хасимото принес «Ростову» победу в матче с «Уралом»

22:22
26 августа. 5-й тур РПЛ. «Ростов» — «Урал». Фото ФК «Урал».
26 августа. 5-й тур РПЛ. «Ростов» — «Урал». Фото ФК «Урал».
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В матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» принимал «Урал». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Автором победного гола стал полузащитник Кэнто Хасимото. Японец приносит ростовчанам три очка во втором матче подряд.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)

Гол: Хасимото, 59.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Еременко (Логашов, 80), Ионов, Байрамян (Смирнов, 71), Норманн (Хасимото, 48), Глебов, Шомуродов (Полоз, 70).

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин, Бавин (Емельянов, 63), Егорычев (Шаболин, 83), Калинин (Золотов, 24), Мишкич, Аугустыняк (Евсеев, 63), Бикфалви.

Предупреждения: Кулаков, 52. Рыков, 90+2.

Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

26 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 11353 зрителя.

Ростов — Урал

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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