Гол Хасимото принес «Ростову» победу в матче с «Уралом»
В матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» принимал «Урал». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
Автором победного гола стал полузащитник Кэнто Хасимото. Японец приносит ростовчанам три очка во втором матче подряд.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
5-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)
Гол: Хасимото, 59.
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Еременко (Логашов, 80), Ионов, Байрамян (Смирнов, 71), Норманн (Хасимото, 48), Глебов, Шомуродов (Полоз, 70).
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин, Бавин (Емельянов, 63), Егорычев (Шаболин, 83), Калинин (Золотов, 24), Мишкич, Аугустыняк (Евсеев, 63), Бикфалви.
Предупреждения: Кулаков, 52. Рыков, 90+2.
Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).
26 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 11353 зрителя.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/