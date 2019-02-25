Гол Антона Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Сарпсборгом"

"Локомотив" в товарищеском матче обыграл норвежский клуб "Сарпсборг 08" (1:0).
Единственный мяч с пенальти на 90-й минуте забил Антон Миранчук. Норвежцы не реализовали пенальти - на 24-й минуте удар Халворсена отбил Гильерме.
Товарищеский матч
"Локомотив" (Россия) - "Сарпсборг 08" (Норвегия) - 1:0 (0:0)
Гол: Антон Миранчук, 90 - с пенальти.
Нереализованный пенальти: Халворсен, 24 (вратарь)
"Локомотив": Гильерме, Хеведес (Идову, 63), Чорлука, Кверквелия, Лысов, Баринов, Антон Миранчук, Денисов, Алексей Миранчук, Фарфан (Крыховяк, 63), Эдер.
Предупреждения: Лысов, 69. Денисов, 88.
25 февраля. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".
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