Глушакова освистали во время объявления состава перед матчем с ЦСКА

Болельщики "Спартака" освистали капитана красно-белых Дениса Глушакова во время объявления составов перед матчем 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

Напомним, Глушаков подвергся обструкции со стороны фанатов и во время предыдущего матча премьер-лиги против "Ахмата" (3:1). Тогда он забил гол и после этого изобразил разговор по телефону.

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