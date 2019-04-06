Глушакова освистали во время объявления состава перед матчем с ЦСКА

Болельщики "Спартака" освистали капитана красно-белых Дениса Глушакова во время объявления составов перед матчем 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА.
#СпартакЦСКА Объявление состава. По Глушакову трибуны разделились pic.twitter.com/wZVpUx7voP– СЭ Спартак (@spartak_se) 6 апреля 2019 г.
Напомним, Глушаков подвергся обструкции со стороны фанатов и во время предыдущего матча премьер-лиги против "Ахмата" (3:1). Тогда он забил гол и после этого изобразил разговор по телефону.
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