Глушаков забил дебютный мяч за «Ахмат» в РПЛ. И станцевал лезгинку
19:33
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков открыл счет в матче 18-го тура чемпионата России против «Рубина». Он отметил гол, станцевав лезгинку.
Для 32-летнего хавбека этот мяч стал первым в РПЛ в составе грозненцев. Ранее он делал дубль в игре Олимп-Кубка России против «Луча» (5:1).
Денис Глушаков отметил свой первый гол за «Ахмат» в Премьер-Лиге лезгинкой ??? Фото с матча #АхматРубин pic.twitter.com/tglJbdab55— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) November 30, 2019
Глушаков перешел в «Ахмат» летом 2019 года из «Спартака».
? Денис Глушаков выводит грозненцев вперед в матче #АхматРубин— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 30, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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