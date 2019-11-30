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Глушаков забил дебютный мяч за «Ахмат» в РПЛ. И станцевал лезгинку

19:33
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков открыл счет в матче 18-го тура чемпионата России против «Рубина». Он отметил гол, станцевав лезгинку.

Для 32-летнего хавбека этот мяч стал первым в РПЛ в составе грозненцев. Ранее он делал дубль в игре Олимп-Кубка России против «Луча» (5:1).

Глушаков перешел в «Ахмат» летом 2019 года из «Спартака».

Трансляция матча «Ахмат» — «Рубин»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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