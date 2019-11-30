Глушаков забил дебютный мяч за «Ахмат» в РПЛ. И станцевал лезгинку

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков открыл счет в матче 18-го тура чемпионата России против «Рубина». Он отметил гол, станцевав лезгинку.

Для 32-летнего хавбека этот мяч стал первым в РПЛ в составе грозненцев. Ранее он делал дубль в игре Олимп-Кубка России против «Луча» (5:1).

Денис Глушаков отметил свой первый гол за «Ахмат» в Премьер-Лиге лезгинкой ??? Фото с матча #АхматРубин pic.twitter.com/tglJbdab55 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) November 30, 2019

Глушаков перешел в «Ахмат» летом 2019 года из «Спартака».

? Денис Глушаков выводит грозненцев вперед в матче #АхматРубин



? Смотрите прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/Aj1CJZmtMs — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 30, 2019

Трансляция матча «Ахмат» — «Рубин»