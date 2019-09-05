Глушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как итальянский специалист Массимо Каррера стал главным тренером красно-белых.

— Все начиналось с того, что после увольнения Аленичева решался вопрос, придёт ли в команду Бердыев. Что-то не получилось, — цитирует Глушакова «Чемпионат». — В то же время на базу приехали Жирков, Измайлов и руководство. Собрали костяк команды для совещания. Наше коллективное мнение было такое: «Сезон начинается, если сейчас трудно определиться, кто будет тренером, назначайте Карреру. Мы готовы взять ответственность на себя, лишь бы никто не лез в команду и не мешал».

Тогда у нас был хороший коллектив, Массимо классно настраивал, Пилипчук — очень крут в тактике. Ещё мы просили оставить Хавьера и Джанлуку. И говорили: «Если что, валите всё на нас». И всё было нормально: полгода улыбались, работали с удовольствием, тренер советовался с игроками. Нам было приятно, что спрашивают наше мнение.