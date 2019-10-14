Глушаков пожелал удачи Тедеско в «Спартаке»
17:00
Бывший капитан «Спартака», полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков пожелал удачи будущему главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско. Хавбек отреагировал на видеоролик, пародирующий заставку сериала «Молодой Папа», написав в Twitter «Удачи!».
Это просто огонь!!! pic.twitter.com/7eJ0qJ8oYQ— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) October 14, 2019
Глушаков защищал цвета «Спартака» с 2013 по лето 2019 года.
Тедеско сменит на посту главного тренера отправленного в отставку Олега Кононова.
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