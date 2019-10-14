РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Глушаков пожелал удачи Тедеско в «Спартаке»

17:00
Теги:

Бывший капитан «Спартака», полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков пожелал удачи будущему главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско. Хавбек отреагировал на видеоролик, пародирующий заставку сериала «Молодой Папа», написав в Twitter «Удачи!».

Глушаков защищал цвета «Спартака» с 2013 по лето 2019 года.

Тедеско сменит на посту главного тренера отправленного в отставку Олега Кононова.

Опрос

проголосовало: 10616
Все опросы
«Спартак» и Тедеско: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://twitter.com/DGlushakov8/status/1183742124749217792

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: он — следующий тренер




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир