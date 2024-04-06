Нино: «Зенит» очень уважаем во всем мире. Люди со всей планеты говорили мне о величии клуба»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал, что в мире думают о петербургском клубе.

— Для тебя «Зенит» — это трамплин в топ-5 лиг Европы? У тебя есть мечта сыграть в гранде, или ты не рвешься туда?

— «Зенит» — очень уважаемый во всем мире клуб. Когда я обращался за информацией о нем к людям со всего мира, все говорили о величии клуба. Поэтому я знаю, что «Зенит», благодаря своему статусу, размеру, потенциалу и значимости способен стать той самой ступенькой. Это не то, о чем я думаю все время, ведь я только что приехал сюда. Я очень рад и доволен тем, что мне уже довелось и еще доведется испытать в Петербурге. Рассчитываю сперва осуществить свои мечты здесь, а уж по поводу будущего — о нем никто никогда и ничего не знает, — сказал Нино «СЭ».

26-летний бразилец перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 5 матчей.

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