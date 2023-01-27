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Сегодня, 10:15

Глушаков объяснил изменения Карреры: «Трабукки и Гурцкая подобрали к нему ключи»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал, какие изменения по ходу чемпионского сезона красно-белых произошли с Массимо Каррерой, и объяснил их.

«До Нового года чемпионского сезона у нас с Каррерой все было абсолютно нормально, — сказал Глушаков. — Он был настоящим. А зимой внутри команды появились агенты Трабукки и Гурцкая, которые к тому времени подобрали ключи к Каррере. И постепенно началось преследование собственных интересов — они начали заводить в команду своих футболистов.

Рома Зобнин говорил в интервью, что такого мотиватора, как Массимо, он никогда не видел. Сначала это было так. Но зимой на сборах началось что-то не то. Факт, что с появлением Трабукки и Гурцкая он стал вести себя по-другому. Видно было, какое влияние на него они имеют.

Уже во второй части чемпионского сезона мы почувствовали, что искренность, которая у Массимо была осенью 2016 года, пропала. Когда футболисты верят тренеру, у них глаза горят. А здесь уже и интриги какие-то начались, и обманы. На коллективе и на добытом осенью отрыве без особого труда доехали до золота, но уже было понятно, что сложности неизбежны".

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «На третий сбор приехал Федун — Каррера схватил мячи и давай бегать. Нога сразу прошла». Откровения Дениса Глушакова

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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