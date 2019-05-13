19:20 | Футбол — РПЛ

Глушаков и Ханни - в числе игроков, которые могут покинуть "Спартак" летом. Инсайд "СЭ"

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Как стало известно "СЭ", "Спартак" может расстаться с некоторыми игроками в летнее трансферное окно. При наличии достойного предложения красно-белые могут продать либо форварда Зе Луиша, либо нападающего Луиза Адриану, а также хавбека Фернанду

Кроме того, "Спартак" может расстаться с полузащитниками Софьяном Ханни и Денисом Глушаковым. Из возможный уход продиктован не экономикой, а чисто спортивными показателями. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров. 

Полностью инсайды "СЭ" о предстоящем совете директоров "Спартака" читайте здесь 

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