Глушаков и Ханни - в числе игроков, которые могут покинуть "Спартак" летом. Инсайд "СЭ"

Как стало известно "СЭ", "Спартак" может расстаться с некоторыми игроками в летнее трансферное окно. При наличии достойного предложения красно-белые могут продать либо форварда Зе Луиша, либо нападающего Луиза Адриану, а также хавбека Фернанду.

Кроме того, "Спартак" может расстаться с полузащитниками Софьяном Ханни и Денисом Глушаковым. Из возможный уход продиктован не экономикой, а чисто спортивными показателями. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров.

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