Глушаков догнал Аленичева по матчам за "Спартак" и обогнал по голам

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в Грозном провел 143-й матч за красно-белых в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с делившими девятое место в истории Дмитрием Аленичевым и Дмитрием Ананко. До конца сезона хавбек может подняться на шестое место и обойти Илью Цымбаларя (146), Александра Филимонова (147) и Сергея Паршивлюка (148). Рекордсмен клуба Егор Титов выходил на поле в красно-белой форме 324 раза.

В добавленное ко второму тайму время Глушаков забил 22-й гол за "Спартак" и обогнал в списке бомбардиров клуба Эммануэла Эменике, Игоря Ледяхова, Ари, Дмитрия Аленичева и Дмитрия Комбарова. Теперь 32-летний хавбек делит 17-е место в списке бомбардиров клуба в чемпионате с Максимом Калиниченко, проведшим за москвичей 134 игры. На счету удерживающего и этот рекорд Егора Титова 86 точных ударов.

Оформивший дубль в ворота Евгения Городова Луиз Адриану в 51 матче премьер-лиги забил за "Спартак" 18 голов и сравнялся по числу голов с Максимом Бузникиным (55 матчей) и Василием Барановым (120). (Кирилл Бурдаков)​