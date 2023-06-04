Глебов: «Ростову» нужно обрастать мясом»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23. Ростовчане заняли 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

— Если смотреть на это спокойно, то мы забрались высоко. Но после игры с ЦСКА чувство такое — мы были близки к успеху, но не получилось. Ребята все расстроились, хотели лучше сыграть, — цитирует «РБ Спорт» Глебова.

— Что будет дальше — клуб станет сильнее или будут продажи?

— Этой команде нужно обрастать мясом, много молодых ребят. Если продолжим так же работать на сборах и тренировках, будет намного лучше.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54.