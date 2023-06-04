Кечинов: «Третье место «Спартака» — не провал, но разочарование есть»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов не считает, что красно-белые провалили сезон-2022/23.

«Сезон неоднозначный. В первом круге команда играла хорошо, красиво, зрелищно, была игра и результат. Думал, наконец-то «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали. Во втором круге все произошло наоборот. Команда была неузнаваема. Проблемы в обороне, постоянно пропускали по два мяча. Проблемы с реализацией.

И третье место — не совсем удачный результат. Хотя, если брать прошлый год, то там было десятое место, можно сказать, что это шаг вперед. Но «Спартак» эту планку поднял и для меня это небольшое разочарование. Плюс еще из Кубка вылетели. Когда «Зенит» оттуда выбыл, думал, что «Спартак» должен цепляться за Кубок, но этого не произошло», — приводит Metaratings слова Кечинова.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками в 30 матчах. Чемпионом стал «Зенит» (70), на второй строчке — ЦСКА (58).