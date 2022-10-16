Глеб отказался сравнивать матч ЦСКА — «Спартак» с Эль-Класико

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб поделился ожиданиями от предстоящих матчей ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре РПЛ и «Реал» — «Барселона» в 9-м туре ла лиги.

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«Играют два топовых клуба, шансы 50 на 50. «Барселона» если реализует свои моменты, забьет больше, чем «Реал» и не пропустит, то выиграет. Сегодня мы все вместе будем смотреть футбол! ЦСКА — «Спартак» интереснее Эль-Класико? У каждого свое мнение, не буду утверждать или спорить. Я с удовольствием буду смотреть матч «Реала» с «Барселоной». Кто-то, может, будет смотреть дерби», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

«Барселона» встретится с «Реалом» 16 октября. Начало — в 17.15 (мск).