Семак — о матче с «Краснодаром»: «Соперник действовал очень хорошо, трудовая ничья»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

— Главные эмоции были в предыдущем матче, когда мы смогли стать чемпионами. В сегодняшнем матче тоже хотелось порадовать своих болельщиков и качеством игры, и результатом. Немножко не хватало эмоций, касаемо первого тайма. Пропущенные мячи повлияли на нашу игру, мы постарались переломить ход матча, играли с большим преимуществом и думаю, заслуженно смогли сравнять счет. Не только сравнять, ребята были полны желанием и решимости постараться выиграть эту игру. Старались до последней секунды этого матча победить, но сегодня не получилось. Соперник действовал очень хорошо, мы ошибались чаще, чем это делаем обычно. Хорошая трудовая ничья. За волю к этой ничьей стоит поблагодарить ребят и поздравить город с чемпионством и вручением медалей и кубка нашей команде. Я очень рад и благодарен городу и команде за этот результат.

Этот матч стал для «Зенита» первым в статусе чемпиона России. «Краснодар» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

После матча «Зениту» вручили золотые медали и чемпионский кубок.

(Георгий Горностаев)