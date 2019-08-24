Главный тренер «Краснодара» объяснил, чем полезен Берг

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после ничейного результата в матче 7-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) поддержал форварда Маркуса Берга, которого критикуют в СМИ.

— Намли, Камболова, Берга вы оставили, чтобы отдохнуть. Может, Сафонова тоже следовало придержать?

— В то время, которое нам дано на промежутки между матчами, мы очень много совещаемся. Думаем, кого лучше выбрать, куда поставить, кто будет выглядеть поживее. Но решение было принято в пользу Матвея. Мы не расстраиваемся. Важно, когда команда в трудную минуту исправляет ошибку и идет дальше.

— Когда вернутся Ари и Мартынович?

— Ари ждем во вторник. Мартынович... Есть надежды восстановиться к «Уралу», но, может, до «Крыльев Советов».

— В ходе адаптации большой группы футболистов, не кажется ли вам, что не хватает налаженной коллективной игры тем, кто уже давно в команде?

— Нет. Это был первый матч, который нам понравился в плане взаимодействий. Если что-то у нас не получалось на предыдущем отрезке, то с «Локомотивом» мы выдали хороший матч в этом плане. С «Порту» не был хорош по взаимодействия? Как рассматривать. Все смотрят под разными углами. Например, мы много разговаривали по поводу Берга. Многие говорят негативно о нем, а мы считаем его полезным. Мы смотрим под другим углом на футбол. Он делает хорошо свое дело. Нам хочется его поддержать. Люди должны посмотреть на него иначе. В чем полезность Берга? Он полезен в фазе перехода атаки, здорово цепляет мяч. Когда не получалось быстрая связная игра, он был тем звеном, которое помогало это делать. В каждой игре он имел моменты, но не забивал. Он делает правильные вещи, раз имеет моменты, осталось только забить.

— Трансферная компания еще не закончена?

— Есть несколько дней. Мы потеряли Кабеллу, важный системообразующий игрок для нас. Возможно, приобретем кого-то, если получится. Есть такие планы.

— В каком состоянии находится Скопинцев?

— Он готовится с нами к каждой игре. С «Локомотивом» не получилось выйти, выбор был сделан в пользу Стоцкого. (Екатерина Потапова)

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