Ивич — о матче с «Уралом»: «Не можем быть удовлетворены результатом, если сравним созданные шансы»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Урала» (1:1).

«Это была интересная игра, — приводит пресс-служба клуба слова Ивича. — Уверен, что с начала и до конца первого тайма мы были командой, которая доминировала, играла в хороший футбол и забила гол. Мы забили один гол при четырех-пяти очень хороших шансах и пропустили мяч после, по-моему, второго удара в створ ворот. Без всяких моментов, опасных атак или чего-то такого со стороны соперника. Такое с нами происходит не первый раз. Если говорить о втором тайме, соперник начал его лучше. Мы не можем быть удовлетворены результатом. Не можем удовлетвориться одним очком, если сравним созданные шансы».

«Краснодар» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на 11-й строчке — 26 очков.