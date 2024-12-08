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Сегодня, 20:36

Личка — об итогах первой половины сезона для «Динамо»: «Нужно чаще обыгрывать лидеров»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Химками» (4:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Меня порадовала победа и то, что команда забила четыре гола. Сами создали интригу, когда счет стал 2:1. Но я верил, что мы добьемся победы, и рад, что получилось забить еще дважды», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Лички.

Также тренер оценил первую половину сезона для московской команды.

«Уверен, что во многих вещах мы сделали шаг вперед. Понятно, что «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив» тоже прогрессируют и набрали много баллов. Недоволен тем, что мы из них обыграли только «Локомотив» — это мало. Если хотим бороться за чемпионство, то нужно побеждать эти команды», — добавил Личка.

После 18 туров «Динамо» с 35 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://fcdm.ru/news/marcel-licka-sdelali-sag-vpered-vo-mnogix-veshhax-no-nuzno-cashhe-obygryvat-liderov/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 0 : 0
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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