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Глава ВОБ Шпрыгин: «Возврат пива на стадионы был бы хорошей новостью»

15:21
Александр Шпрыгин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Шпрыгин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин назвал преимущества возвращения продажи пива на стадионах во время матчей чемпионата России по футболу.

— Возврат пива обсуждают уже 10 лет, — сказал Шпрыгин «СЭ». — Все 10 лет в единодушном мнении и болельщики, и специалисты, и эксперты. В свое время это запрещали руководствуясь нормами безопасности. Давно доказано, что на безопасность это никак не влияет. В Европе это не ограничено, в России на чемпионате мира по футболу это не ограничивали. И плюс это поможет бюджету команд — это и реклама пива, и продажа на стадионе. Я читал много заголовков — и там рассмотрели, и тут дела в финальной стадии, но пока приходишь на стадион и пива приобрести не можешь, если ты не посетитель каких-то VIP-лож. Я не знаю, когда это будет, но возвращение пива было бы хорошей новостью. (Константин Колмаков)

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