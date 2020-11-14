Глава ВОБ Шпрыгин: «Возврат пива на стадионы был бы хорошей новостью»
Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин назвал преимущества возвращения продажи пива на стадионах во время матчей чемпионата России по футболу.
— Возврат пива обсуждают уже 10 лет, — сказал Шпрыгин «СЭ». — Все 10 лет в единодушном мнении и болельщики, и специалисты, и эксперты. В свое время это запрещали руководствуясь нормами безопасности. Давно доказано, что на безопасность это никак не влияет. В Европе это не ограничено, в России на чемпионате мира по футболу это не ограничивали. И плюс это поможет бюджету команд — это и реклама пива, и продажа на стадионе. Я читал много заголовков — и там рассмотрели, и тут дела в финальной стадии, но пока приходишь на стадион и пива приобрести не можешь, если ты не посетитель каких-то VIP-лож. Я не знаю, когда это будет, но возвращение пива было бы хорошей новостью. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.