Глава комитета по этике: «Слова Федуна не допустимы. Он оштрафован на 200 тысяч»

Глава комитета по этике Семен Андреев рассказал «СЭ», какое решение было принято в отношении владельца «Спартака» Леонида Федуна за его резкие слова в адрес судейства.

— Федун оштрафован на 200 тысяч рублей. Ему вынесено замечание. Почему такое наказание? Это решение комитета, члены которого посчитали, что его высказывания не допустимы.

— Что нарушил Федун?

— Есть же регламент, который Федун принимал как член Исполкома. Мы действовали по регламенту. Реакция Федуна? Вы обратитесь в «Спартак». (Виталий Айрапетов)