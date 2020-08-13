Глава КДК объяснил наказание Слуцкого за критику арбитров РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание для главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, которого дисквалифицировали на два матча (один из которых условно) за поведение в отношении главного арбитра матча 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) Сергея Иванова.

«На заседании КДК были рассмотрены нарушения при проведении матча за Олимп-Суперкубок России, матчей 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, матчей 1/256 финала Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 годов, а также матчей 2-го тура Чемпионата России по футболу среди женских команд 2020 года (Суперлига).

По итогам заседания КДК за использование оскорбительных слов в адрес судейской бригады в перерыве матча 1-го тура Чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» решил дисквалифицировать главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого на 2 матча (один из которых условно) и оштрафовать его на 200 000 рублей. Леонид Слуцкий, а также представитель ФК «Рубин» приняли участие в заседании КДК дистанционно посредством использования систем видеоконференцсвязи", — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

Слуцкий дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 000 рублей