РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава КДК объяснил наказание Слуцкого за критику арбитров РПЛ

20:40
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Теги:

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание для главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, которого дисквалифицировали на два матча (один из которых условно) за поведение в отношении главного арбитра матча 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) Сергея Иванова.

«На заседании КДК были рассмотрены нарушения при проведении матча за Олимп-Суперкубок России, матчей 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, матчей 1/256 финала Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 годов, а также матчей 2-го тура Чемпионата России по футболу среди женских команд 2020 года (Суперлига).

По итогам заседания КДК за использование оскорбительных слов в адрес судейской бригады в перерыве матча 1-го тура Чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» решил дисквалифицировать главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого на 2 матча (один из которых условно) и оштрафовать его на 200 000 рублей. Леонид Слуцкий, а также представитель ФК «Рубин» приняли участие в заседании КДК дистанционно посредством использования систем видеоконференцсвязи", — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

Слуцкий дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 000 рублей

Рубин — Локомотив

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212066

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21514
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир