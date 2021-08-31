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Глава Hypercube: «Юпитер-16» позволит повысить зрелищность»

18:44
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Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал о преимуществах системы «Юпитер 16».

«Почему «Юпитер-16» надо принять.

У каждого клуба будет возможность сыграть не 30 матчей, а 34.

Более того, мы проанализировали, что привлекает людей на стадионы. Им нравятся напряженные игры, где идет борьба за лидерство. Сейчас таких игр 30, а станет 56.

Количество матчей между равными по силе соперниками вырастет на 30 процентов.

Во второй половине чемпионата играть между собой будут соперники, которые равны по силе. И которые борются за одно и тоже. Претенденты на чемпионство против претендентов на чемпионство.

Когда будут играть между собой равный команды, будут появляются условия для развития молодых игроков. Мы проанализировали, что это лучшие условия.

Сегодня у вас по ходу сезона есть только один момент, когда происходит распределение наград — 30-й тур. А в формате «Юпитер-16» решающие моменты будут по ходу всего чемпионата.

Еще одна причина — «Юпитер-16» позволит повысить зрелищность. Зрелищность — это количество игр по ходу сезона, в которых определяется турнирное положение команды. Количество таких игр вырастет.

Мы рекомендуем по окончании первой части чемпионата поделить очки всех клубов пополам. Это сократит разрыв между клубами, что сохранит развязку до последнего тура чемпионата.

Наконец по окончании второй части два ведущих клуба из серебряной подгруппы сыграют плей-офф против последней команды из золотой подгруппы. Это значит, что команды имеют шансы на получение путевки в Еврокубки.

С учетом всего выше сказанного мы предсказываем, что посещаемость матчей вырастет на 15 процентов. То есть около двух тысяч человек на каждом матче", — сказал Ньювенхейс.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
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Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
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Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Артем Бухаев все материалы автора

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