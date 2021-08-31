Глава Hypercube: «Юпитер-16» позволит повысить зрелищность»

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал о преимуществах системы «Юпитер 16».

«Почему «Юпитер-16» надо принять.

У каждого клуба будет возможность сыграть не 30 матчей, а 34.

Более того, мы проанализировали, что привлекает людей на стадионы. Им нравятся напряженные игры, где идет борьба за лидерство. Сейчас таких игр 30, а станет 56.

Количество матчей между равными по силе соперниками вырастет на 30 процентов.

Во второй половине чемпионата играть между собой будут соперники, которые равны по силе. И которые борются за одно и тоже. Претенденты на чемпионство против претендентов на чемпионство.

Когда будут играть между собой равный команды, будут появляются условия для развития молодых игроков. Мы проанализировали, что это лучшие условия.

Сегодня у вас по ходу сезона есть только один момент, когда происходит распределение наград — 30-й тур. А в формате «Юпитер-16» решающие моменты будут по ходу всего чемпионата.

Еще одна причина — «Юпитер-16» позволит повысить зрелищность. Зрелищность — это количество игр по ходу сезона, в которых определяется турнирное положение команды. Количество таких игр вырастет.

Мы рекомендуем по окончании первой части чемпионата поделить очки всех клубов пополам. Это сократит разрыв между клубами, что сохранит развязку до последнего тура чемпионата.

Наконец по окончании второй части два ведущих клуба из серебряной подгруппы сыграют плей-офф против последней команды из золотой подгруппы. Это значит, что команды имеют шансы на получение путевки в Еврокубки.

С учетом всего выше сказанного мы предсказываем, что посещаемость матчей вырастет на 15 процентов. То есть около двух тысяч человек на каждом матче", — сказал Ньювенхейс.