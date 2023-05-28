Гладилин: «Сафонов сильнее Агкацева, Матвей уже опытный вратарь»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин сравнил двух голкиперов «Краснодара» Матвея Сафонова и Станислава Агкацева.

«Не согласен, что Агкацев увереннее Сафонова. Матвей уже опытный вратарь, у него есть мастерство. Да, Агкацев сыграл в одном матче хорошо, но как дальше все пойдет, зависит только от Станислава. Агкацев — способный голкипер, с хорошей реакцией, но сравнивать Сафонова и Агкацева рано. Матвей сильнее и в расцвете сил. То, что Агкацев себя проявил в матче с «Краснодаром», это лично для него хорошо, полезный опыт», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

В текущем сезоне 24-летний Сафонов провел 26 матчей в РПЛ за «Краснодар», пропустил 41 мяч и 7 игр отстоял на ноль. На счету 21-летнего Агкацева 3 матча в чемпионате России, в двух из которых он сохранял ворота в неприкосновенности.