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Сегодня, 10:03

Гладилин считает, что Максименко способен уехать в топ-5 чемпионатов Европы

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил перспективы голкипера красно-белых Александра Максименко.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» заявил, что Максименко в ближайшие 1-2 года переедет играть в Европу.

«Это реально. Максименко созрел. Это уже опытный вратарь, который себя зарекомендовал, стал основным голкипером «Спартака». Если так сказал тренер вратарей сборной России, то он знает, о чем говорит. Уехать — одно, а играть — другое. Для вратаря же главное — играть, а конкуренция очень высокая. Но все будет зависеть от Максименко. Конечно, он способен уехать в топ-5 чемпионатов Европы. У нас сильная школа вратарей. Максименко может играть в топ-5 лиг», — цитирует Гладилина Legalbet.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего Максименко 11 матчей, 9 пропущенных мячей и 6 игр на ноль за «Спартак».

Источник: Legalbet
Александр Максименко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
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