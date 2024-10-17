Гладилин считает, что Максименко способен уехать в топ-5 чемпионатов Европы

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил перспективы голкипера красно-белых Александра Максименко.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» заявил, что Максименко в ближайшие 1-2 года переедет играть в Европу.

«Это реально. Максименко созрел. Это уже опытный вратарь, который себя зарекомендовал, стал основным голкипером «Спартака». Если так сказал тренер вратарей сборной России, то он знает, о чем говорит. Уехать — одно, а играть — другое. Для вратаря же главное — играть, а конкуренция очень высокая. Но все будет зависеть от Максименко. Конечно, он способен уехать в топ-5 чемпионатов Европы. У нас сильная школа вратарей. Максименко может играть в топ-5 лиг», — цитирует Гладилина Legalbet.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего Максименко 11 матчей, 9 пропущенных мячей и 6 игр на ноль за «Спартак».