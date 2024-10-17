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Баранник об игре «Акрон» — «Зенит»: «Если Дзюбу выключат, то он начнет нервничать и может стать антигероем матча»

Алина Савинова
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Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Акроном».

«Это будет одна из сложных игр для «Зенита». «Акрон» — хорошая команда, которая будет мотивирована. Это зубастая команда и для них это будет игра жизни. Для «Зенита» матч будет тяжелый, уверен. Дзюба будет иметь дополнительную мотивацию в этом матче, захочет что-то показать. Если ему дадут время и пространство что-то сделать, то он может быть главным героем матча. Если же его с самого начала выключат, то он начнет нервничать, поэтому может стать и антигероем. Артем — это человек, для кого важны эти экстрамотивационные вещи. Это один из особых матчей, которые ему остались», — цитирует Баранника Legalbet.

После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 26 очками. «Акрон» идет на восьмой строчке с 12 баллами.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
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