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Маркитесов надеется вернуться в «Спартак»: «Я им благодарен»

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Полузащитник «Родины» Дмитрий Маркитесов в комменатрии для «СЭ» ответил на вопрос об игре в московском «Спартаке».

«Мне давали шанс, но я не до конца им воспользовался. Возможно, где-то недоработал. К «Спартаку» у меня никаких претензий нет. Я могу им быть лишь благодарен, что они воспитали меня как футболиста. Верю ли в возвращение? Конечно, хотелось бы вернуться в «Спартак», потому что я воспитанник этого клуба, он мне родной. Случаи возвращения уже были, так что, надеюсь, что будет возможность вернуться», — сказал Маркитесов «СЭ».

Маркитесов перешел в «Родину» из «Спартака» летом 2022 года за 150 тысяч евро. Хавбек подписал контакт с клубом по системе 3+1.

(Дарик Агаларов)

Дмитрий Маркитесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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