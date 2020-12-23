Гинер прокомментировал информацию о возможном увольнении Гончаренко из ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко, отставка которого, по информации ряда СМИ, ожидалась после матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом». Армейцы выиграли гостевую встречу со счетом 3:1 и завершили первую часть сезона на втором месте.

«Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра — я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет. Вы же хотите получить ответ на то, что пишут журналисты. Могу ответить за себя, а не за тех, кто это пишет. Я не отвечу на этот вопрос, потому что для этого нужно конкретное мнение совета директоров о том, надо тренера менять или оставить. А я только один из его членов», — сказал Гинер.

Президент армейцев также отметил, что ему нравится игра команды под руководством белорусского специалиста.

«Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол. Мое субъективное мнение, что эти два года — новая эпоха. За год-два команда не строится. Мы же поменяли всех, остались только три человека. На это все равно нужно время», — добавил Гинер.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

Полная версия интервью Гинера — на сайте «СЭ»