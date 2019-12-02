Георгий Мелкадзе: «Краснодар» — самый опасный соперник»
Полузащитник «Тамбова» Георгий Мелкадзе после ничьей с «Краснодаром» (0:0) заявил, что с этим соперником всегда очень тяжело играть, и потому одно очко — это приемлемый результат, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
— Можно ли вас поздравить с набранным очком?
— Думаю, да, потому что всегда тяжело играть с «Краснодаром», тем более, когда он хочет забить. Самая опасная из трех команд — это «Краснодар». Остальные две — «Ростов» и «Локомотив».
— Чем заслужил «Краснодар» попадание в эту тройку?
— Комбинационной игрой. И в нашем матче они также ее показали. Было очень тяжело обороняться, в конце лично у меня вообще сил не осталось. У других — не знаю, но, думаю, все наелись.
— Вы действительно полчаса отбивали атаки, но в концовке создали несколько моментов. Откуда нашли резервы?
— Все равно мы такая команда, что, как бы не оборонялись, где-то упустим, а где-то попытаемся забить гол.
— Насколько разной по таймам был игра в Краснодаре?
— Первый тайм был получше, процентов на 75-80 получился. Второй тайм мы больше провалили, чем сыграли хорошо.
— «Тамбову» повезло в этом матче или все закономерно?
— Везет тому, кто больше хочет. В какой-то мере нам повезло. Без этого никак.