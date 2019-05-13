Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина"

Известный комментатор Геннадий Орлов своем видеоблоге "ГСО Live" сообщил, что питерский клуб ждет возвращения форварда Александра Кокорина из заключения.

- "Зенит" ожидает Кокорина, - сказал Орлов. - Александр может досрочно выйти по УДО. Кокорин - свой. У него великолепные футбольные качества. Насколько он здоров? По моим данным, он здоров. Поэтому Кокорина ждут.

Напомним, Кокорин с 10 октября 2018 года находится в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая он был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован до 18 мая.

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