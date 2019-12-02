Геннадий Орлов: «Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет!»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что «Спартак» тактически провалил первый тайм матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— В первом тайме «Зенит» имел просто подавляющее преимущество. «Спартак» всего пару раз подходил к воротам хозяев, — сказал Орлов. — Так что Тедеско первый тайм провалил тактически! Вот об этом он почему-то не говорит... А сворачивает все на арбитров.

— Два момента в начале второго тайма все-таки были.

— Ну два — это мало для всего матча! У вас же на одного футболиста больше! Надо констатировать, что первый тайм Тедеско уступил по всем статьям. Зачем он говорит про судей? Он что — заигрывает с футболистами или руководством «Спартака»? Что он этим хотел сказать? Судьи всегда виноваты. Но надо ли тренеру ссылаться на эти факторы. Пусть лучше разберет игру с 1-й по 45-ю минуту. Почему отдали центр поля? А ведь у питерцев сейчас Дриусси и Шатов просто далеки от пика формы, Оздоев действует с ошибками. И почему «Спартак» всем этим не воспользовался? (Виталий Айрапетов)

Интервью Орлова полностью