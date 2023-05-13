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Сегодня, 16:06

Геннадий Орлов: «Семак почти на одном уровне с Романцевым. Но вершина его мастерства еще впереди»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с бывшим тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

«Семак почти на одном уровне с Романцевым. Команда Романцева доминировала, команда Семак доминирует сейчас. «Зенит» создал систему, он долго к этому шел. Были провалы с Луческу и Манчини, но пришел Семак и хорошо влился. Нельзя преуменьшать его роль. Он заслуженный лидер нашей тренерской группы. Но его вершина мастерства еще впереди», — приводит Sport24 слова Орлова.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Семак, возглавляющий петербургскую команду с 2018 года, стал вторым тренером, которому удалось выиграть чемпионат России 5 раз подряд. Ранее «Спартак» под руководством Романцева пять раз подряд завоевывал золотые медали в РПЛ — с 1997 по 2001 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-13-orlov-semak-pochti-na-odnom-urovne-s-romantsevym-vershina-yego-masterstva-yeshche-vperedi
Олег Романцев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Геннадий Орлов
24
11
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«Химки» и «Спартак» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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