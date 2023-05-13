Геннадий Орлов: «Семак почти на одном уровне с Романцевым. Но вершина его мастерства еще впереди»

Комментатор Геннадий Орлов сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с бывшим тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

«Семак почти на одном уровне с Романцевым. Команда Романцева доминировала, команда Семак доминирует сейчас. «Зенит» создал систему, он долго к этому шел. Были провалы с Луческу и Манчини, но пришел Семак и хорошо влился. Нельзя преуменьшать его роль. Он заслуженный лидер нашей тренерской группы. Но его вершина мастерства еще впереди», — приводит Sport24 слова Орлова.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Семак, возглавляющий петербургскую команду с 2018 года, стал вторым тренером, которому удалось выиграть чемпионат России 5 раз подряд. Ранее «Спартак» под руководством Романцева пять раз подряд завоевывал золотые медали в РПЛ — с 1997 по 2001 год.