«Химки» и «Спартак» сыграли вничью

«Химки» дома не смогли обыграть «Спартак» в матче 27-го тура чемпионата России — 1:1.

Счет был открыт на 23-й минуте хавбеком хозяев Резиуаном Мирзовым, который забил со штрафного. В конце первого тайма с поля был удален Даниил Денисов, в результате второй тайм красно-белые провели в меньшинстве.

На 56-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев сравнял счет.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.