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Геннадий Орлов: «Лунев еще долго не появится в составе. И это правильно»

14:53
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что если голкипер «Зенита» Михаил Кержаков не будет допускать ошибок, то своего места в воротах не отдаст.

— Лунев теперь нескоро вернется в ворота «Зенита»?

— Пока Кержаков не дает повода в себе усомниться. Если Михаил продолжит так уверенно играть, Лунев еще долго не появится в составе. И это правильно. Сам Андрей должен понять, что незаменимых не бывает. Может быть, злую шутку с ним сыграло то, что Станислав Саламович Черчесов как-то назвал его первым номером сборной. Возможно, где-то закружилась голова. Это психология.

А большая история складывается из таких мелочей. Ведь Андрей потерял концентрацию внимания. Вы вспомните гол от «Тамбова»: мяч летел по центру пять секунд, стелился над землей, и вратарь вдруг как-то неуклюже упал и пропустил. Сделай шаг в сторону — и забирай в руки! Вот и все. (Виталий Айрапетов)

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