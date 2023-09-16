«Балтика» — «Ростов»: Уткин вывел гостей вперед

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России с «Балтикой» — 1:0.

Футболист отметился на 16-й минуте. Это первый гол Уткина в этом сезоне РПЛ.