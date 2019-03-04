Генеральный директор "Крыльев Советов": "Рассчитаемся с Тихоновым до конца марта"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил "СЭ", что клуб планирует рассчитаться с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым до конца марта.

Ранее стало известно 48-летний специалист подал иск в палату по разрешению споров РФС с целью взыскать задолженность с волжан за досрочное расторжение контракта.

– У нас хорошие отношения с Андреем Валерьевичем, мы общаемся, – сказал Шашков. – Он был в Самаре на прошлой неделе, и я с ним виделся. Он в курсе, что мы планируем рассчитаться с ним до конца марта.

– Если он в курсе, то почему обратился в палату по разрешению споров?

– Не знаю ответа. Каждый человек волен делать так, как считает нужным. Это право Андрея Валерьевича.

Тихонов возглавлял волжскую команду с 2017 года, но осенью минувшего года его на посту главного тренера клуба сменил Миодраг Божович. После 18-го тура "Крылья" с 18 очками занимают 13-е место в турнирной таблице и имеют один матч в запасе. (Андрей Сизякин)

Тихонов обратился в палату по разрешению споров РФС с иском против "Крыльев Советов"

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