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Гендиректор «Зенита» объяснил использование глушилок на матче со «Спартаком»

1 декабря 2019, 22:39

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что глушилки на матче 18-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:0) были использованы, когда лексика стала выходить за рамки приличия.

Во время игры использовались глушилки, направленные в сторону гостевого сектора, откуда доносились оскорбления в адрес форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

1&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Фан-сектор москвичей.«Глушилки», задержания и Дзюба, Дзюба, Дзюба. Что окружало матч в Питере

— Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия, — приводит РИА «Новости» слова Медведева. — Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам. Мне кажется, мат надо исключать, тем более в таком месте массового скопления людей, как стадион.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Спартак

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191201/1561816808.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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