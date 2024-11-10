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Сегодня, 19:16

Барбоза считает, что Амарал ушел из «Спартака» из-за недостатка условий для проведения желаемой трансферной политики

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Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход спортивного директора Томаша Амарала из клуба.

«К сожалению, нельзя дать полноценную оценку его работе потому, что он находился в клубе слишком мало. В любом клубе нужно время, чтобы проводить и развивать свою трансферную политику. Раз он решил уйти посреди сезона из топ-клуба, значит, он почувствовал, что у него недостаточно полномочий для проведения той трансферной политики, которую он хотел. Все прекрасно понимают, что «Спартак» — это один из лучших клубов в России и Европе, но есть проблема преемственности в руководстве. Мы видим, как за последние годы в клубе появляются многие тренеры, которые не смогли решить свои задачи», — сказал Барбоза «СЭ».

Также португальский агент поделился мнением о возможном существовании проблем внутри клуба.

«Возможно, внутри клуба есть вопросы и проблемы, которые нужно решить, ведь не могли все тренеры, приходящие в «Спартак», быть плохими. Если он посреди сезона решил подать в отставку, значит, я предполагаю, у него не было достаточно условий для того, чтобы проводить ту трансферную политику, какую он хотел», — добавил Барбоза.

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.

Денис Сафронов

ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
Томаш Амарал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
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Динамо – Пари НН
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10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
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Ахмат – Зенит
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