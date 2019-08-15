Гендиректор «Спартака» Цорн оптимистично настроен перед дерби с ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1) оценил форму команды перед дерби с ЦСКА.

— Впереди матч с ЦСКА. Это определяющая игра этого августа?

— ЦСКА — это дерби. Для нас это всегда важный матч, который мы хотим выиграть. Это один из матчей.

— То есть не выделяете его?

— Выделяю — к этому матчу большое внимание, потому что это дерби, потому что будет много зрителей. И ЦСКА — один из наших самых крупных соперников. Все остальное покажет игра.

— Как оцениваете форму «Спартака» перед дерби? Оптимистично?

— Конечно. У нас есть Тил, у нас есть Ларссон, которые могут сыграть в этой игре. Поэтому посмотрим. (Константин Колмаков)