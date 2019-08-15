Гендиректор «Спартака» Цорн оптимистично настроен перед дерби с ЦСКА
15 августа 2019, 22:45
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1) оценил форму команды перед дерби с ЦСКА.
— Впереди матч с ЦСКА. Это определяющая игра этого августа?
— ЦСКА — это дерби. Для нас это всегда важный матч, который мы хотим выиграть. Это один из матчей.
— То есть не выделяете его?
— Выделяю — к этому матчу большое внимание, потому что это дерби, потому что будет много зрителей. И ЦСКА — один из наших самых крупных соперников. Все остальное покажет игра.
— Как оцениваете форму «Спартака» перед дерби? Оптимистично?
— Конечно. У нас есть Тил, у нас есть Ларссон, которые могут сыграть в этой игре. Поэтому посмотрим. (Константин Колмаков)
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи