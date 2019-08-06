Гендиректор "Рубина" - о гулянке Реброва и Бухарова

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал историю про нападающего Александра Бухарова​.

– Из всех футболистов "Рубина", которых вы видели – а вы видели много ребят, – кто так и не раскрыл свой потенциал? Бухаров, например?

– Да, безусловно. Характер, Саша – простой и искренний парень. Приехал в "Зенит" и не справился, там большой город, деньги. Сейчас расскажу историю интересную. У нас тогда в команде был Серега Ребров. Они с Бухаровым пошли в ресторан, ну и выпили как всегда. Бухаров приходит на следующий день мертвый, его в дубль ссылают. Потом вызывает Бердыев и говорит: "Саша, не водись ты с ним. Он же откуда пришел – с "Динамо" Киев! Ты видишь, вы вчера вместе бухнули, он сегодня на тренировке лучший был, а ты еще неделю будешь отходить.