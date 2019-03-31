22:46 | Футбол — РПЛ

Гендиректор "Анжи" обсудит с Адиевым заявление об отставке

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Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов заявил, что обсудит с президентом клуба Османом Кадиевым и главным тренером Магомедом Адиевым заявление последнего об отставке. Адиев объявил об уходе из клуба после поражения от "Краснодара" в 21-м туре РПЛ (0:5).

- Мы это еще не обсуждали, сейчас команда приедет на ужин, после чего все станет ясно и понятно. Может быть, это заявление было сделано сгоряча, - цитирует ТАСС Агарагимова. - Пока нет смысла комментировать. Я встречусь с президентом и тренером, мы это обсудим

"Анжи" идет на 14-м месте в таблице чемпионата России с 18 очками.

Краснодар - Анжи

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6279854

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