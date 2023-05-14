Гендиректор «Ахмата» назвал непростой разгромную победу над «Динамо»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что победа грозненской команды над московским «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ не была простой.

«Конечно, результат заслуженный. Было непросто, с «Динамо» кому просто бывает? У нас еще три игры, от каждой будет зависеть то, на каком месте мы окажемся. Есть желание выиграть все оставшиеся матчи», — приводит слова Айдамирова ТАСС.

«Ахмат» после победы над «Динамо» набрал 46 очков и укрепился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.