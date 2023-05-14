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Сегодня, 20:25

Булыкин заявил, что «Динамо» полностью провалило этот сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин подвел итоги выступления бело-голубых в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что тут сказать... «Динамо» полностью провалило этот сезон. Вылетели из Кубка России, проиграв команде из Первой лиги, в 100-летний юбилей не смогли порадовать болельщиков, как и в матче с «Факелом», когда отмечали такую значимую для клуба дату. И под конец не смогли попасть даже в пятерку. Все уже давно говорили об отставке Славиши Йокановича. Некоторые ее требовали, чтобы взбодрить «Динамо», но руководство решило дать шанс сербскому специалисту. В итоге получилось то, что мы с вами наблюдаем. Невозможно показывать хорошую игру, когда защитников набрали по объявлению. Очень много ошибок в каждой игре. Бело-голубым предстоит кропотливая работа, чтобы в следующем сезоне побороться за высокие места», — приводит слова Булыкина RT.

Московский клуб занимает седьмое место с 42 очками после 27 туров РПЛ.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича, после поражения от «Ахмата» (0:3).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148445-bulykin-dinamo-futbol
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
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Факел – Пари НН
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