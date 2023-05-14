Булыкин заявил, что «Динамо» полностью провалило этот сезон

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин подвел итоги выступления бело-голубых в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что тут сказать... «Динамо» полностью провалило этот сезон. Вылетели из Кубка России, проиграв команде из Первой лиги, в 100-летний юбилей не смогли порадовать болельщиков, как и в матче с «Факелом», когда отмечали такую значимую для клуба дату. И под конец не смогли попасть даже в пятерку. Все уже давно говорили об отставке Славиши Йокановича. Некоторые ее требовали, чтобы взбодрить «Динамо», но руководство решило дать шанс сербскому специалисту. В итоге получилось то, что мы с вами наблюдаем. Невозможно показывать хорошую игру, когда защитников набрали по объявлению. Очень много ошибок в каждой игре. Бело-голубым предстоит кропотливая работа, чтобы в следующем сезоне побороться за высокие места», — приводит слова Булыкина RT.

Московский клуб занимает седьмое место с 42 очками после 27 туров РПЛ.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича, после поражения от «Ахмата» (0:3).