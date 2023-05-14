Канчельскис назвал увольнение Йокановича справедливым

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на увольнение главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича после поражения в матче с «Ахматом» в 27-м туре РПЛ.

«Динамо» проиграло дома 0:3 «Ахмату» и 0:2 «Факелу» — наверное, увольнение Йокановича справедливое, если они ставили какие-то цели в начале сезона. Если нет результата, значит увольнение — это нормально. В год столетия была задача попасть в тройку. Тренер задачу не выполнил. Все, до свидания, спасибо за работу. Слуцкий в «Динамо»? Не знаю, это решение руководства. Слуцкий везде проваливается, но, может и он будет, если напоет песни — он хорошо умеет петь. Он «Рубин» похоронил, сейчас будет работать. Это как у Талалаева, у которого в «Ахмате» были проблемы — пришел в «Торпедо», похоронил, и после этого получил контракт на пять лет в «Химках». Я не удивлюсь, если Слуцкий будет в «Динамо», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.