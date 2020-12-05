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Газизов сообщил о предложении от «Рубина» по Урунову

18:49
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, что «Рубин» интересуется полузащитником Остоном Уруновым.

— Прислал ли «Рубин» оффер на Урунова?

— Да, — ответил Газизов.

19-летний узбекистанец перешел в «Спартак» летом из «Уфы». В текущем сезоне Урунов провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал две желтые карточки.

(Артем Калинин)

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