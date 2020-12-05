Газизов сообщил о предложении от «Рубина» по Урунову
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, что «Рубин» интересуется полузащитником Остоном Уруновым.
— Прислал ли «Рубин» оффер на Урунова?
— Да, — ответил Газизов.
19-летний узбекистанец перешел в «Спартак» летом из «Уфы». В текущем сезоне Урунов провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал две желтые карточки.
(Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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