Гаврилов: «В основном в РПЛ играют некомпетентные футболисты»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов оценил уровень футболистов РПЛ.

«В нашем чемпионате особо нет качественных голов, забитых после красивых комбинаций. В основном мячи такие, сомнительные. Рикошеты, отскоки и так далее.

Очень много мячей пропускается из-за ошибок, потому что в основном у нас играют некомпетентные футболисты. Те, которые где-то в других местах оказались не нужны, едут сюда», — приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

В 26-м туре «Зенит» на домашнем стадионе обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России. Это пятое подряд чемпионство для команды Сергея Семака.