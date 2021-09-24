Галицкий не стал раскрывать подробности своей болезни
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сообщил, что пропускает игры из-за болезни. Однако руководитель не рассказал подробности.
«Я вообще это сказал только потому, что являюсь общественной фигурой из-за того, что я президент клуба. Этим ограничимся, — отметил Галицкий. — Вообще не хотел бы об этом говорить, но наши болельщики в праве понимать, что происходит. Наши болельщики должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я все это говорю. Остальные нюансы — лично дело», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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