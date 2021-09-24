Галицкий: «Я никогда не влияю на состав «Краснодара»
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отметил, что он не влияет на выбор состава. В противном случае, по его словам, можно уничтожить тренера.
«Мое мнение — ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать ни одного дня в клубе, если бы я выбирал состав, — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу». — Я принципиально узнаю состав только перед игрой. Я не влияю на выбор состава. Я могу не общаться с тренером, не финансировать, не приходить на стадион — но что это за президент такой? У меня нет задачи повлиять на тренера. Если ты пробуешь выполнять его роль, ты просто уничтожишь тренера. Он сам должен делать свои ошибки. Ты не должен влиять ни на что. Единственное, приходит тренер, проводит сборы и говорит: «Этот игрок не подходит, этого убрать». Но мы то знаем, что это хорошие футболисты. Мы ему говорим: «Не горячись, подожди и посмотри немного». Я никогда не влияю на состав. Это вам скажут все тренеры: Кононов, Шалимов, Мусаев и Гончаренко. Я с Виктором Михайловичем даже особо и не общаюсь. Мы по телефону говорили 10 раз за эти 8 месяцев».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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