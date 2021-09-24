Галицкий: «Я никогда не влияю на состав «Краснодара»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отметил, что он не влияет на выбор состава. В противном случае, по его словам, можно уничтожить тренера.

«Мое мнение — ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать ни одного дня в клубе, если бы я выбирал состав, — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу». — Я принципиально узнаю состав только перед игрой. Я не влияю на выбор состава. Я могу не общаться с тренером, не финансировать, не приходить на стадион — но что это за президент такой? У меня нет задачи повлиять на тренера. Если ты пробуешь выполнять его роль, ты просто уничтожишь тренера. Он сам должен делать свои ошибки. Ты не должен влиять ни на что. Единственное, приходит тренер, проводит сборы и говорит: «Этот игрок не подходит, этого убрать». Но мы то знаем, что это хорошие футболисты. Мы ему говорим: «Не горячись, подожди и посмотри немного». Я никогда не влияю на состав. Это вам скажут все тренеры: Кононов, Шалимов, Мусаев и Гончаренко. Я с Виктором Михайловичем даже особо и не общаюсь. Мы по телефону говорили 10 раз за эти 8 месяцев».